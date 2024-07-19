В Талдоме близится к завершению капремонт будущего детского сада «Аленка»

Бригады подрядчика проводят капитальный ремонт в дошкольном отделении школы №3 г. Талдома, где откроется детский сад «Аленка». Работы на объекте идут в уверенном темпе и подходят к концу. В этом лично убедился глава Талдомского округа Юрий Крупенин.

Над преображением будущего детсада трудятся 38 человек, среди которых два инженерно-технических работника. Также задействуют три единицы спецтехники. Проводится чистовая отделка помещений, обустройство инженерных систем.

Предстоит заменить сантехнику, завершить полностью отделку помещений и покраску стен. В рамках проекта здание приобретет новые полы, входные группы, двери и оконные проемы. В пищеблоке и физкультурном зале отремонтируют и заменят оборудование. Также изменения произойдут с территорией вокруг детсада: ее благоустроят и предусмотрят доступ для маломобильных граждан.

Общестроительные и фасадные работы на сегодняшний день выполнены на 80%, подрядчик укладывается в график. Сдать объект планируют до начала нового учебного года, чтобы дети, родители и сотрудники детсада уже с 1 сентября смогли посещать уже полностью отремонтированное, комфортное и безопасное учреждение.