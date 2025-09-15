В Талдоме курсанты «Вымпел-Талдом» отработали навыки самообороны

В Центре по подготовке добровольцев и взаимодействию с населением «Вымпел-Талдом» имени Ю. Х. Егенмурадова, расположенном в Талдомском округе, состоялось насыщенное и продуктивное мероприятие для слушателей. В рамках обучения были затронуты ключевые практические аспекты.

Первым этапом стала отработка стрельбовых упражнений, где участники получили возможность усовершенствовать свои навыки обращения с огнестрельным оружием. Этот важный этап является неотъемлемой частью подготовки и способствует не только совершенствованию технических навыков, но и развитию психологической устойчивости, необходимой для действий в экстремальных обстоятельствах.

В дальнейшем курсанты изучали устройство пистолета на макете. Данный метод позволяет глубоко понять принципы работы оружия и особенности его применения, что критически важно в реальных ситуациях.

Особое внимание было уделено техникам самообороны от нападения с использованием холодного оружия (ножа) и подручных средств (палки). Приглашенный инструктор из Воскресенска, Алексей Николаевич Горшенин, подробно разобрал ключевые приемы и методы защиты. Участники проявили живой интерес и активно практиковали полученные знания.

Также была проведена тренировка на одном из элементов полосы препятствий – имитация водного препятствия или обрыва, включающая вращение. Это упражнение направлено на укрепление вестибулярного аппарата и отработку координации действий после резких движений.

Занятие прошло в атмосфере поддержки и стремления к углублению знаний. Подобные практические курсы помогают воспитанникам чувствовать себя более уверенно и готово к предстоящей службе.