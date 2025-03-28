В Талдоме почтили память погибших участников СВО и вручили награды их семьям

В Талдомском Музее Боевой Славы состоялась торжественная церемония: вручение орденов и медалей семьям военнослужащих, героически погибших в ходе Специальной военной операции.

В мероприятии присутствовали родители и родственники погибших, их дети, представители местной администрации, юные патриоты из школы N 2, а также курсанты патриотического клуба «Вымпел-Талдом» под руководством Татьяны Васильевны Лебедевой.

Награды вручал Глава администрации Талдомского городского округа Юрий Крупенин, произнеся теплые слова о земляках, отдавших свои жизни за Родину. Он назвал имена героев: Владимира Анатольевича Саморядова, Николая Егоровича Калмыкова, Тимофея Михайловича Москалева, Илью Викторовича Засорина и Александра Дмитриевича Горюшкина, чья память будет увековечена.

Трогательный видеофильм с портретами погибших воинов под песню о журавлях вызвал сильные эмоции, а минута молчания прошла в атмосфере глубокого уважения.

Юрий Крупенин заверил родственников погибших в готовности администрации оказывать необходимую поддержку и совместно решать возникающие вопросы.