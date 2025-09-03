В Талдоме празднично открыли обновленную центральную площадь

Мероприятие привлекло большое количество горожан, стремящихся оценить преображенное пространство, призванное стать главным культурным центром города.

В торжественной церемонии приняли участие глава Талдомского округа Юрий Крупенин, председатель Совета депутатов Михаил Аникеев и представитель компании-подрядчика Самвел Сарксян. Они выразили свои положительные отзывы о проделанной работе, подчеркнув, что площадь станет не только местом проведения городских праздников, но и комфортной зоной для отдыха.

Центральная площадь кардинально изменилась, превратившись в современное пешеходное пространство, оснащенное архитектурной подсветкой и стильным освещением. Для удобства горожан и гостей на площади установлены зарядные станции для мобильных телефонов – актуальная особенность сегодняшнего дня. Удобные лавочки с продуманным дизайном приглашают к релаксации, а ландшафтный дизайн с декоративными растениями и яркими цветочными аранжировками создает атмосферу свежести и превращает площадь в живописный уголок.

Новый фонтан станет не просто элементом декора, но и популярным местом для отдыха, способствующим формированию приятной атмосферы в самом сердце города.