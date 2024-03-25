В Талдоме прошла акция «Свеча памяти»

24 марта был объявлен всероссийским днем траура. В городах проходила акция «Свеча памяти». Жители Талдомского городского округа также выразили солидарность с соотечественниками и приняли участие в памятной акции.

Сотни зажженных свечей, красные гвоздики, перевязанные траурной лентой и мягкие игрушки были выложены на памятном мемориале, организованном на площади искусств в Талдоме. Примечательно, что горожане приходили целыми семьями. Они молились за упокоение душ невинных людей, которых расстреливали террористы в «Крокус Сити Холле» 22 марта. Сдерживать слезы удавалось не всем. Из зажженных свечей на земле появилась надпись: «Крокус. Помним». Память погибших почтили минутой молчания.

Присутствующие горожане молились и о тех, кому удалось выжить. Жители всей России желают им скорейшего выздоровления и моральных сил.