В Талдоме прошла встреча с населением в формате выездной работы администрации

Глава Талдомского городского округа организовал очередную встречу с жителями совместно с членами депутатской фракции «Единая Россия», ответственными заместителями, представителями прокуратуры и специалистами Талдомского отделения Дубненской больницы. Местом проведения встречи стал Районный дом культуры города Талдом.

Обсуждались вопросы, связанные с предоставлением коммунальных услуг, состоянием дорожной сети и организацией благоустройства территории. Часть вопросов удалось урегулировать непосредственно во время мероприятия, а задачи, требующие более глубокого анализа, взяты на контроль для дальнейшей проработки.

«Подобный формат встреч — наиболее удобный вариант диалога с жителями, предусматривающий комплексный подход на единой площадке», — отметил глава Талдомского округа Юрий Крупенин.

Практика выездных административных комиссий демонстрирует свою эффективность в оперативном решении проблем, волнующих население.

Подобные встречи с жителями будут продолжены и в других населенных пунктах, входящих в состав муниципалитета.