В Талдоме прошло заседание фракции «Единой России» Совета депутатов округа, в котором приняли участие депутат Государственной думы Ирина Роднина и депутат Московской областной Думы Марина Шевченко.

На заседании фракции депутаты подвели промежуточные итоги отчетной кампании и результаты своей работы за февраль.

«Благодарю коллег за хорошо набранный темп в отчетной кампании. Мы должны помнить, что важно донести до каждого избирателя итоги нашей работы, в том числе выполнение Народной программы Партии и наказов избирателей», — обратился к коллегам председатель Совета депутатов, руководитель фракции Михаил Аникеев.

Ирина Роднина рассказала муниципальным коллегам, какие вопросы решала фракция «Единой России» Государственной думы. Приоритетными темами стали меры поддержки, оказываемые ветеранам и участникам спецоперации. Ирина Константиновна сообщила, над какими законопроектами в социальной сфере работали депутаты, как реализуется программа расселения из аварийного жилья, как продвигается ремонт дорог, а также подвела промежуточные итоги программы «Чистая вода».

Фото: [ Пресс-служба администрации Талдомского г. о. ]

«Уже сейчас, во время нашей отчетной кампании мы начинаем получать новые наказы, очень важно слушать и, главное, слышать наших избирателей. Народная программа Партии, поэтому и стала народной — она сформирована на основе запросов жителей», — отметила Ирина Константиновна.

Марина Шевченко поделилась, какие изменения происходят на территории Талдомского городского округа в рамках исполнения Народной программы Партии.

«Сегодня главное и ключевое – общение с жителями. Наказы жителей – основная составляющая Народной программы. При формировании программы важно слышать, включать и реализовывать просьбы жителей. Андрей Юрьевич Брынцалов неоднократно говорил о том, что пора уходить от формализма, что при реализации партийных проектов необходимо видеть результат, а не отчеты. В Талдомском городском округе местное отделение партии успешно реализует поставленные задачи. Это результат виден жителям», - сказала Марина Шевченко.

В ходе совещания также обсудили, как проходил капитальный ремонт дошкольного отделения «Аленка».

Фото: [ Пресс-служба администрации Талдомского г. о. ]