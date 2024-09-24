В Талдоме реализуют первый этап благоустройства площади Карла Маркса

Проект реализовывают в рамках программы Губернатора Московской области Андрея Воробьева «Формирование современной комфортной городской среды». Строительные работы выполняет подрядная организация ООО фирма «Кристина».

В настоящее время демонтирована брусчатка. Специалисты занимаются вырубкой сухих деревьев и старого кустарника. Кроме того, рабочие приступили к реконструкции фонтана. Работы находятся в активной фазе: обустраивают техническое помещение, в котором расположены насосы, павильон с автоматикой управления и сам фонтан.

Работы намерены завершить к октябрю 2025 года. В пресс-службе администрации городского округа проинформировали, что все работы распределены на определенные этапы. В настоящее время отставания от графика нет.