В Талдоме состоялся межмуниципальный Молодежный форум

Это знаковое событие продемонстрировало возможности совместной работы и обмена опытом между разными молодежными коллективами.

Во вторник, 26 ноября, в Молодежном центре «Выбор» города Талдома прошло уникальное мероприятие – межмуниципальный форум молодежи «Три точки роста». За его организацию отвечали коллективы сразу трех Молодежных центров из разных округов Подмосковья: Талдома, Дубны и Сергиева Посада.

Молодых людей поприветствовали глава Талдомского городского округа Юрий Крупенин, депутат Мособлдумы Марина Шевченко, председатель Совета депутатов Михаил Аникеев, представители Министерства информации и молодежной политики Московской области, а также депутаты фракции «Единая Россия».

В рамках форума участники приняли активное участие в интерактивных занятиях, среди них – командообразующие игры, сессии с экспертами и специалистами в различных областях. У молодых людей появилась уникальная возможность получить ценные знания и практические навыки, укрепить командный дух, завести новые знакомства и интересно провести время.

Первый межмуниципальный форум «Три точки роста» послужил платформой для обмена опытом и породил множество интересных идей и инициатив, которые, безусловно, будут реализованы в будущем. Также он продемонстрировал эффективность совместной работы и плодотворного сотрудничества.