В Талдоме состоялся прием жителей в формате «выездной администрации»

Во вторник, 13 августа, в Талдоме состоялась встреча с жителями в рамках «выездной администрации».

Мероприятие прошло в парке «Победа». На вопросы жителей отвечали глава муниципалитета Юрий Крупенин, его заместители, депутаты Совета депутатов, сотрудники прокуратуры и руководители служб, профильные специалисты. Каждый горожанин имел возможность лично обратиться с какой-либо просьбой или внести предложение по улучшению состояния муниципалитета.

Жители обращались с различными вопросами, но в приоритете — благоустройство территорий, ремонт дорожного покрытия и сфера жилищно-коммунального хозяйства.

«Подобный формат встреч — наиболее удобный вариант диалога с жителями, предусматривающий комплексный подход на единой площадке .Жители смогли задать свои вопросы и сразу получить на них ответы. Проблемы, требующие более детального изучения, взяли в работу. Благодарен всем пришедшим на прием за активную жизненную позицию и неравнодушное отношение к Талдомскому краю. Только вместе мы сможем добиться многого. Проведение выездных администраций продолжится», — отметил глава Талдомского округа Юрий Крупенин.

Выездные администрации проходят на всей территории округа, чтобы жители могли оперативно решать актуальные проблемы. Особое внимание уделено отдаленным участкам муниципалитета. В случае если вопрос остался нерешенным, необходимо сообщить в Администрацию.