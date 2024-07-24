В Талдоме стартовали работы по благоустройству площади Карла Маркса

В Талдомском городском округе приступили к проведению работ по благоустройству площади Карла Маркса, которая является историческим центром Талдома.

Администрация Талдомского городского округа выдвинула три требования к благоустройству объекта: практичность, долговечность и красивый внешний вид. В рамках реализации проекта предстоит выполнить большой объем работ. Количество зон озеленения необходимо увеличить, при этом сохранить все имеющиеся насаждения.

Важно также произвести замену технических решений в соответствии с современными требованиями.

Визитной карточкой города давно стали соревнования по картингу, которые проходят на площади. Специалистам поручено создать необходимые для данного мероприятия технические условия. Во время всех работ важно сохранять принцип щадящего подхода к рельефу местности. В соответствии с требованиями жителей необходимо откорректировать схемы организации дорожного движения.

«Намерения администрации Талдомского городского округа по благоустройству площади Карла Маркса – исторического центра Талдома— в полной мере отвечают стратегии Президента РФ В. В. Путина по развитию малых городов России, программе Губернатора, Правительства Московской области по созданию комфортной городской среды», — отметили в Администрации Талдомского городского округа.

Комплексное благоустройство центральной площади пройдет в несколько этапов. Работы будут вести на протяжении 2024 и 2025 года. Благоустройством поручено заняться ООО фирме «Кристина». План работ на нынешний год согласован: демонтаж объектов, подготовка территории, установка несущих конструкций фонтана.

Для комфорта жителей и гостей установлены временные дорожные знаки и обеспечен безопасный переход пешеходов. Существенных изменений в организации движения транспорта не ожидается.