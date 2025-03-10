В Талдоме впервые провели благотворительную «Дискотеку 90-х и 2000-х»

В Талдомском округе провели концерт «Дискотека 90-х и 2000-х»: посетителей погрузили в мир ностальгии и зажигательных танцев, а заодно дали возможность внести вклад в поддержку участников СВО.

Фото: [ пресс-служба администрации Талдомского г.о. ]

Событие развернулось в спортивном комплексе «Атлант». Здесь сыграли бессмертные хиты прошлого, позволив посетителям насладиться песнями, вспомнить молодость и весело провести время. Кроме того, дискотека была благотворительным мероприятием: все собранные средства направили на поддержку защитников из округа, которые служат на спецоперации. Каждый посетитель таким образом смог отдохнуть и совершить доброе дело.

Фото: [ пресс-служба администрации Талдомского г.о. ]

Отмечается, что организовать концерт удалось благодаря сотрудничеству с продюсером и лидером группы «140 Ударов в минуту» Сергеем Коневым. При этом на одной дискотеке не остановятся: в планах также проекты в сфере физической культуры и спорта Талдомского округа.