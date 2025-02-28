В Талдоме заработало отделение реабилитации для детей с инвалидностью и ОВЗ

На базе Талдомского комплексного центра социального обслуживания открылось отделение реабилитации, где будут оказывать всестороннюю помощь детям-инвалидам и детям с ограниченными возможностями здоровья.

Высококвалифицированные специалисты с большим теоретическим и практическим опытом начали вести прием юных пациентов с особенностями здоровья в отделении реабилитации. Физическое и психо-эмоциональное здоровье помогут улучшить такие специалисты, как дефектолог, психолог, медсестра по массажу, инструкторы по ЛФК и другие профессионалы по реабилитационной работе. Маленьким посетителям помогут адаптироваться в социальной среде, семье, научат труду и покажут, что особенности не помеха на пути к комфортной и полной жизни.

Работу также проводят и с родителями особенных детей. Они могут получить ценные рекомендации во время консультаций, что в целом поспособствует благоприятной атмосфере в семье.

Отделение работает в ГБУСО МО «КЦСОР «Талдомский» в мкр. Юбилейный, д. 46А. Обращаться по всем вопросам можно как по адресу, так и по номерам телефонов: 8-496-206-02-42, 8-496-206-07-28.