В Талдомском городском округе продолжается реализация программы «Социальная газификация»

В Городском округе Талдом есть деревня Юркино, на окраине которой Алексей Викторович пять лет назад построил дом. Раньше здесь были только хозяйственные постройки, а теперь это — уютное гнездышко для всей семьи.

Глава семейства рассказал, что никто даже не рассчитывал на газ, ведь они живут в отдалении от основного газопровода. При этом сами члены семьи не смогли бы протянуть его до дома — слишком сложно. Так что президентская программа социальной газификации стала для них настоящим спасением.

Раньше дом отапливался исключительно дровами, но теперь их не придется заранее закупать и заготавливать к зимнему периоду. Экономичность и удобство — эти основные качества перечислил Алексей Викторович, делясь впечатлениями после проведения газа в дом.

Вместе с этим в семье мужчины случилось пополнение. Жена подарила ему четвертого ребенка, так что он счастлив вдвойне. Семья и ранее считалось многодетной. Другими словами, ее члены относятся к льготной категории абонентов. Для них проведение газа и работы внутри участка выполняются бесплатно. Также они могут рассчитывать на субсидию для приобретения газового оборудования стоимостью до 80 тыс. руб.

Право на льготы имеют граждане, мобилизованные на военную службу Указом Президента РФ от 21.09.2022 № 647, либо же один из членов их семьи. То же самое касается членов семей участников и ветеранов ВОВ. Подробнее о других льготных категориях граждан можно узнать на сайте «Мособлгаз».

Если вы или ваш член семьи относится к одной из категорий, то воспользоваться правом на подключение можно при подаче заявки с помощью сайта РПГУ.