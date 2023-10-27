В Талдомском городском округе проверили готовность к зиме
Фото: [пресс-служба администрации г.о Талдом]
Подготовку коммунальщиков к предстоящей зиме проверили в Подмосковье, в том числе — в Талдомском городском округе.
Коммунальные службы муниципалитета приняли участие в общеобластном смотре готовности к зиме. Он проходил 21 октября.
В мероприятии участвовали представители Главного управления содержания территорий Московской области, региональной Госжилинспекции, а также коммунальных служб.
Из Талдомского городского округа на смотр отправили около 50 единиц техники, приехали более 70 работников профильных предприятий. Представлены были такие организации, как муниципальное унитарное предприятие «Талдомсервис» и муниципальное бюджетное учреждение управляющая компания «Управление МКД».
Также на смотре присутствовал глава Талдомского городского округа Юрий Крупенин и его заместитель по ЖКХ Максим Мухаммийзянов.