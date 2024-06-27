В Талдомском городском округе вручено 45 жилищных сертификатов переселенцам из аварийного жилья с начала года

В Талдомском городском округе с начала года вручили 45 сертификатов на переселение около 90 человек из аварийного жилья в рамках реализации нацпроекта «Жилье и городская среда». Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципального образования.

Уточняется, что аварийная жилплощадь, предусмотренная для расселения, составила почти 1,6 тыс. кв. м.

На этой неделе глава Талдомского округа Юрий Крупенин вручил жилищные сертификаты переселенцам из аварийного жилья п. Запрудня, Темпы, Новогуслево, Николо-Кропоток и Парашино. Кроме того, состоялось подписание 11 соглашений об изъятии жилых помещений, находящихся в аварийных домах через выкуп, а также соглашений о предоставлении субсидии на приобретение или строительство жилья. В итоге расселят 30 человек из 11 жилых помещений общей площадью около 500 кв. м.

Подчеркивается, что в срок до 1 ноября собственникам следует найти жилое помещение на территории Подмосковья, которое будет приобретено с применением средств субсидии, и заключить договора купли-продажи.