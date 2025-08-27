В Талдомском городском округе вручили паспорта молодым гражданам

Это событие стало важной вехой в жизни юных жителей округа. В их глазах читались радость и чувство собственной значимости — ведь получение паспорта знаменует собой переход на новый уровень взросления.

На торжественном мероприятии присутствовали глава Талдомского округа Юрий Крупенин, председатель местного Совета депутатов Михаил Аникеев, представители фракции «Единая Россия», а также многочисленные родители и приглашенные гости. Все они поздравили новоиспеченных граждан, отметив, что получение документа — это не просто формальность, а символ взрослой ответственности и открывающихся перспектив. Каждый из получивших паспорт юношей и девушек также получил памятный сувенир.

Организаторы постарались создать приятную праздничную атмосферу. В адрес ребят прозвучали напутственные слова и добрые пожелания. Для поднятия настроения были подготовлены небольшие концертные номера. В этот день каждый ребенок осознал себя полноправным членом государства, обладающим определенными правами и обязанностями.

Подобные торжественные мероприятия способствуют развитию патриотических чувств и воспитанию гражданской ответственности, помогая молодежи формировать активную и позитивную жизненную позицию.