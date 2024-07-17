В Талдомском крае отпраздновали «Сенокос в Дубровках»

В субботу, 13 июля, в Талдомском крае состоялся фольклорно-литературный праздник «Сенокос в Дубровках», посвященный 135-летию со дня рождения известного русского поэта Сергея Клычкова.

«Имя Сергея Антоновича Клычкова — наша гордость, история, часть великой русской культуры. В рамках партийного проекта «Единой России» «Культура малой Родины» у нас много планов по развитию музейного комплекса», — сообщил Глава Талдомского городского округа Юрий Крупенин.

Праздничные мероприятия посетило большое количество гостей, в числе которых были депутаты Московской областной Думы, духовенство округа и представители Союза писателей России. Почетным гостем стал Сергей Георгиевич Клычков — внук писателя.

Программа мероприятия удивляла своим разнообразием. Гости приняли участие в традиционном покосе клычковского луга, пели песни и водили хороводы, принимали участие в мастер-классах, в веселых забавах и играх. Для присутствующих подготовили ароматный и полезный травянистый чай и угощения. На память участники праздника делали фото на фоне красивых тематических декораций. В программе также были декламация стихотворений поэта и экскурсии в музей.