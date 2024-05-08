В Талдомском начались весенне-полевые работы

В Талдомском городском округе еще в апреле стартовали весенне-полевые работы. Теперь они находятся в активной стадии.

Работы выполняют сотрудники сельскохозяйственных предприятий и фермерских хозяйств округа. В настоящее время специалисты занимаются подкормкой озимых.

В 2024 году аграрии Талдомского городского округа засеяли 1847 гектаров озимыми культурами. По сравнению с прошлогодними показателями, в нынешнем году озимых культур было засеяно на 6,2% больше. Порядка 99% высаженных культур взошло.

Специалисты удобряют озимые средствами с натуральными компонентами. Так, на текущий момент уже более 1084 гектаров подкормлено минеральными удобрениями. Обработанная территория — 59% от запланированных площадей. Аграрии обеспечены минеральными удобрениями в стопроцентном объеме.