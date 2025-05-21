В Талдомском округе демонтируют ветхое жилье

Работы ведутся в соответствии с муниципальной целевой программой «Обеспечение переселения граждан из аварийного жилищного фонда» на период 2023–2027 годов. Объект, подлежащий сносу, находится в поселке Запрудня по адресу: Московская область, Талдомский городской округ, улица Первомайская, дом 6, корпус 2.

Двухэтажное здание общей площадью 378 квадратных метров было построено в 1952 году. Со временем эксплуатация привела к значительному износу конструкции, в результате чего дом был признан непригодным для дальнейшего использования и классифицирован как аварийный. После расселения всех 8 квартир, в которых проживали люди, в соответствии с областной программой «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области», здание осталось без присмотра.

На территории Талдомского округа в настоящее время зафиксировано 174 объекта незавершенного строительства, из которых 108 признаны аварийными. На данный момент уже ликвидировано и приведено в порядок 138 таких объектов, что составляет 79% от общего числа.