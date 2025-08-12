В Талдомском округе интенсивно идет подготовка к началу нового учебного года в образовательных организациях

Благодаря финансированию из муниципального бюджета, ведутся ремонтные мероприятия в одиннадцати школьных корпусах и восьми зданиях детских садов. В деревне Павловичи обновление школьной инфраструктуры реализуется в рамках проекта, основанного на принципах инициативного бюджетирования.

Для оценки качества выполняемых работ, глава Талдомского округа лично проверил состояние нескольких учебных заведений – общеобразовательной школы в поселке Северный и Квашенковской школы.

В северной школе осталось завершить отделку третьего этажа: необходимо доуложить линолеум и установить плинтуса, что планируется сделать в ближайшие семь дней.

В Квашенковской школе выполнены работы по обновлению входной зоны, что существенно улучшило внешний облик здания. Глава округа поставил задачу по благоустройству уличной спортивной площадки и обновлению информационного стенда. Кроме того, до начала учебного года предстоит обновить покраску вазонов и частично отремонтировать фасад.

Юрий Крупенин, глава Талдомского округа, выразил уверенность в своевременном завершении всех запланированных работ, чтобы школы смогли радовать учеников обновленными и удобными условиями обучения уже 1 сентября.