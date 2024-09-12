В Талдомском округе любителей бега по бездорожью приглашают на «Просто трейл»

В субботу, 21 сентября, на территории Талдомского городского округа состоится бег по бездорожью по Корсаковским местам. Маршрут начинается в местах, которые русский государственный деятель, военный губернатор Забайкальской области, генерал-губернатор Восточной Сибири Михаил Семенович Корсаков по праву считал родными. Стартовый городок расположен вблизи храма Святой Троицы и природного памятника «Вязовники».

Для гостей мероприятия организуют культурно-историческую программу, в ходе которой, в частности, запланирована экскурсии по семейному некрополю дворян Корсаковых и Троицкому храму. При желании участники забега и их болельщики могут прогуляться по реке Дубна на сапе в компании опытного инструктора.

Для участников забега обустроили обновленную трассу. При оборудовании препятствий учитывали пожелания бегунов. Для победителей подготовлены подарки от партнеров. В качестве бонуса для участников будет организована культурно-развлекательная программа.

«Просто трейл» давно не проходил на территории муниципалитета. Организаторы ждут всех с нетерпением. Погодные условия еще позволяют активно проводить время на улице.

Место: Московская область, Талдомский городской округ, деревня Троице-Вязники, Троицкий храм.