В Талдомском округе масштабно отметили День молодежи

День молодежи в России отмечают в последнюю июньскую субботу. В Талдомском городском округе провели яркие и незабываемые мероприятия, приуроченные празднику.

Жаркая погода не стала препятствием для веселья горожан, которые окунулись в атмосферу молодости и позитивной энергии. Праздничные мероприятия состоялись в парке «Победа». Концерт группы «Разгон», тренировка Zumba, спортивные активности, пенная вечеринка, велошоу и разнопрофильные мастер-классы — для гостей и жителей города подготовили увлекательные развлечения. Каждый мог найти интересное занятие.

В праздничный день гости мероприятия не могли не подумать об участниках спецоперации, которые круглосуточно отважно защищают Родину. На территории парка в рамках благотворительной акции «Мы рядом, мы вместе!» открыли пункт сбора. Все собранные посылки будут переданы адресатам.