В Талдомском округе местные жители и спасатели вытянули из ледяной воды беременную лосиху
Фото: [пресс-служба администрации Талдомского г.о.]
Работники 215-й пожарно-спасательной части ГКУ МО «Мособлпожспас» благодаря бдительности местных жителей спасли лосиху, которая провалилась под лед.
По данным ГКУ МО «Мособлпожспас», инцидент произошел 30 января в районе деревни Бельское Талдомского округа. Специалисты предполагают, что животное собиралось перейти полноводный ручей, однако замерзший лед оказался не настолько прочным. Лосиха провалилась. Попытки выбраться на поверхность оказались безуспешными из-за хрупкости льда. Животное могло погибнуть в ледяной воде.
Очевидцами происшедшего стали местные жители, которые обратились за помощью к спасателям. Специалистам передали координаты. По прибытию работники дежурной смены накинули трос на шею животного и тянули его. Местные жители активно помогали. Общими усилиями удалось вытянуть лосиху на берег.
По завершению спасательной операции, выяснилось, что лосиха беременная. Бдительность жителей и спасателей позволила спасти сразу две жизни. Будущую мамочку укрыли термоодеялом. Для восстановления кровообращения тело животного массировали. Как только лосиха полностью адаптировалась после падения и согрелась, ее отпустили.