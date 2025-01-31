В Талдомском округе местные жители и спасатели вытянули из ледяной воды беременную лосиху

По данным ГКУ МО «Мособлпожспас», инцидент произошел 30 января в районе деревни Бельское Талдомского округа. Специалисты предполагают, что животное собиралось перейти полноводный ручей, однако замерзший лед оказался не настолько прочным. Лосиха провалилась. Попытки выбраться на поверхность оказались безуспешными из-за хрупкости льда. Животное могло погибнуть в ледяной воде.

Очевидцами происшедшего стали местные жители, которые обратились за помощью к спасателям. Специалистам передали координаты. По прибытию работники дежурной смены накинули трос на шею животного и тянули его. Местные жители активно помогали. Общими усилиями удалось вытянуть лосиху на берег.

По завершению спасательной операции, выяснилось, что лосиха беременная. Бдительность жителей и спасателей позволила спасти сразу две жизни. Будущую мамочку укрыли термоодеялом. Для восстановления кровообращения тело животного массировали. Как только лосиха полностью адаптировалась после падения и согрелась, ее отпустили.