В Талдомском округе модернизируют системы теплоснабжения

В Талдомском городском округе в рамках реализации государственной программы проводится модернизация тепловых сетей. Глава округа Юрий Крупенин проверил ход работ в рабочем поселке Запрудня.

По итогам выезда принято решение об увеличении количества бригад, работающих на объекте. Также была поставлена задача выполнить установку информационных щитов и ограждений.

«Модернизация тепловых сетей — одна из приоритетных задач повышения качества теплоснабжения в муниципалитете», — подчеркнул Юрий Крупенин.

В ходе оперативного совещания с руководителями различных структурных подразделений и служб Талдомского округа Юрий Крупенин отметил, что модернизация тепловых сетей остается одним из приоритетных направлений в работе муниципалитета.

В рамках программы Губернатора Московской области Андрея Воробьева поставлена цель — заменить 6,3 км труб на территории округа, в частности, 1,9 км — в городе Талдоме, а 4,4 км — в рабочем поселке Запрудне. Работы выполняют Общество с ограниченной ответственностью «Эргана» и Общество с ограниченной ответственностью «ПроектСтройМонтаж».