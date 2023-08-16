В Талдомском округе обнаружен боеприпас времен Великой Отечественной войны

Жители талдомского СНТ «Радуга» у деревни Гусенки нашли боеприпас в реке Дубна. Люди обратились в службу 112. На место незамедлительно выехали саперы.

После проведения всех необходимых мероприятий сотрудники экстренной службы выяснили, что находка относится к временам войны 1941-1945 годов. Ею оказалась ручная граната, которую изготовил участник Великой Отечественной войны. Об этом был проинформирован Центр управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Подмосковью.

После этого специалисты идентифицировали снаряд, обезвредили его, увезли с того места, где он был найден, и уничтожили. Все это позволило избежать несчастного случая из-за взрывоопасного предмета.

Ранее мы сообщили, что в рамках национального проекта в городском округе Талдом продолжается ремонта автотрасс: в порядок приводят сразу несколько участков дорог муниципалитета.