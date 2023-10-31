В Талдомском округе отметили День комсомола
Фото: [пресс-служба администрации г.о Талдом]
29 октября в центральном Доме культуры городского округа Талдом состоялось торжественное мероприятие, посвященное 105-летию Всесоюзного ленинского коммунистического союза молодёжи (ВЛКСМ). Об этом сообщает администрация муниципалитета.
Собравшихся приветствовали глава округа Юрий Крупенин, председатель Совета депутатов Михаил Аникеев, председатель Совета ветеранов Евгения Страхова и председатель Оргкомитета по празднованию 105-й годовщины ВЛКСМ Геннадий Дядиченко.
«ВЛКСМ был одним из самых масштабных молодежных объединений в мире и, хотя он уже давно прекратил свое существование, но для многих в нашей стране по-прежнему остается любимым праздничным днем», — говорится в сообщении.
Почетными гостями мероприятия стали секретари, члены бюро райкома комсомола, секретари первичных организаций, члены аппарата райкома, а также активные комсомольцы.
Праздничное настроение в зале создавали солисты и творческие коллективы учреждений культуры Талдомского округа.