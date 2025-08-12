В Талдомском округе отпраздновали юбилей села Павловичи

Это знаменательное событие объединило жителей и гостей, став настоящим ярким праздником. Семьи, близкие и все желающие собрались вместе, чтобы поздравить друг друга и окунуться в историю родного села.

По распоряжению главы Талдомского округа, Юрия Крупенина, с праздником сельчан поздравила депутат от партии «Единая Россия», Елена Горькова.

Мероприятие проходило в теплой и доброжелательной обстановке. Особым вниманием были отмечены жители, достигшие важных жизненных этапов и проявляющие активную гражданскую позицию, за их самоотверженный труд и любовь к своей малой родине. Звучали теплые слова поздравлений и наилучшие пожелания.

Развлекательная программа подарила зрителям массу положительных эмоций. Выступления местных творческих коллективов, наполненные песнями и танцами, создали неповторимую атмосферу торжества. Также была организована традиционная ярмарка сувениров, где каждый мог приобрести памятный подарок, напоминающий об этом особенном дне. Село Павловичи продолжает расти и процветать, бережно храня свои уникальные обычаи и многовековые традиции.