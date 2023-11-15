В Талдомском округе Подмосковья поддерживают исторические музеи

Глава Талдомского городского округа Юрий Крупенин и группа депутатов-единоросов побывал в школьном музее в селе Новоникольское.

Состоялась встреча с преподавателями и учащимися школы № 1, где расположен культурный объект. Были обсуждены текущие вопросы, варианты помощи энтузиастам краеведения.

Исторический музей был создан 16 лет назад. Все началось с материалов, посвященных школе. Постепенно тематика расширялась. Добавились экспозиции, посвященные храму Вознесения Господня в селе Новоникольское и храму Троицы Живоначальной в Троице-Вязниках, Вербилковскому фарфору и другим местным примечательным объектам. Большое внимание было уделено землякам, которые воевали на фронтах Великой Отечественной войны, воинам-интернационалистам и бойцам специальной военной операции.

Как отмечал ранее губернатор Андрей Воробьев, в Московской области большое внимание уделяется активному развитию системы дополнительного образования.