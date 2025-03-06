В Талдомском округе поздравили ветерана с 90-летием подразделения по делам несовершеннолетних

Мероприятие состоялось в рамках празднования 90-летнего юбилея со дня образования подразделений по делам несовершеннолетних в системе органов внутренних дел РФ. В рамках праздничных мероприятий сотрудники ОМВД России по Талдомскому городскому округу совершили визит к Галине Сергеевне. Начальник отделения ПДН старший лейтенант полиции Алена Демина и член Общественного совета при ОМВД Ксения Ткаченко поздравили Галину Сергеевну. Они желали крепкого здоровья и благополучия.

Ветеран тепло встретила гостей. Она показала им фотографии прошлых лет, вспомнила интересные истории из тех времен, когда служила в рядах Талдомского ОВД. Она посвятила своей работе более 25 лет. В милицию пришла в 1976 году. 12 лет прослужила в отделении по делам несовершеннолетних. Сначала выполняла обязанности, занимая должность инспектора. Через время была повышена до старшего инспектора. После продолжила службу в должности практического психолога. На каждой должности проявляла активность и инициативность. Будучи психологом, открыла кабинет психологической разгрузки.

В 2001 году Галина Сергеевна вышла в отставку. На протяжении 17 лет возглавляла Совет ветеранов Талдомского ОВД. Со многими ветеранами она познакомилась еще в годы службы. Тогда сотрудники вместе преодолевали все трудности, которые касались не только работы. В коллективе установилась дружественная атмосфера. Было принято поздравлять друг друга с личными и профессиональными праздниками.

В беседе Галина Сергеевна передала молодым специалистам накопленный опыт. Она рассказала о важности выстраивания диалога с преподавателями, родителями и самими детьми. Такие меры позволят снизить количества преступлений, совершенные подростками. Профилактика в данном вопросе крайне важна.

Ветеран поблагодарила за оказанное ей внимание. Она пожелала молодым специалистам никогда не сдаваться и всегда продолжать борьбу с преступностью.