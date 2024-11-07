В Талдомском округе продолжают вакцинацию от гриппа и пневмококка

Жителям городского округа Талдом напомнили про важность вакцинации от гриппа и пневмококковой инфекции. Поставить профилактические прививки можно взрослым и детям бесплатно до 1 декабря во всех поликлиниках, ФАП и передвижных медкомплексах муниципалитета.

В настоящее время вакцина является самым надежным способом защиты от заболевания и рекомендуется всем группам населения. В округе Талдом уже более 24 000 человек защитились от гриппа с помощью прививок отечественными вакцинами «Совигрипп» и «ФЛЮ-М».

В настоящее время кампания по вакцинации продолжается: все, кто не успел сделать укол ранее, может обратиться поликлинику, фельдшерско-акушерский пункт или мобильные комплексы до 1 декабря. Также можно поставить прививку от пневмококковой инфекции.

Врачи напомнили, что вакцина помогает сформировать иммунный ответ на вирусы. Это не только снижает вероятность заражения, но и значительно уменьшает сложность течения заболевания.

«Стоит напомнить, что в группе риска находятся дети, люди старшего поколения, те, кто по роду деятельности много взаимодействует с другими людьми», — добавила врач-эпидемиолог Елена Белякова.

Отметим, что при обращении за вакциной в поликлиники жителям нужно записаться предварительно на региональном портале Госуслуг «Здоровье», либо по номеру телефона 122 и чат-бот в Telegram.

С работой мобильных комплексов в Талдоме можно ознакомиться сайте. Жителям при обращении нужно иметь при себе полис ОМС и паспорт. Специалист проведет осмотр, убедится в отсутствии противопоказаний и затем поставит вакцину.