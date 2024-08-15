В Талдомском округе пройдет традиционный праздник «Спас в Спасе»

Жителей и гостей Талдомского городского округа в воскресенье, 18 августа, пригласили на праздник «Спас в Спасе».

Мероприятие состоится в селе Спас-Угол Талдомского округа. Место выбрано символично, ведь это родина писателя М. Е. Салтыкова-Щедрина. Гости мероприятия смогут прогуляться по русскому селу, наполнится его силой и особенной энергией, насладиться в преддверии скорой осени красотами природы.

Праздник «Спас в Спасе» стал уже традиционным для муниципалитета. В этом году организаторы удивят гостей демонстрацией Художественного вернисажа и выступлением артистов Государственного академического Большого театра России. Для участников мероприятия также проведут мастер-класс по историческим танцам, а также конкурсы «Медовые яблочки» и «Щедринский фасон»

«Всех — с праздником! Пусть здесь будет интересно и комфортно каждому из вас! С радостью ждем!» — отметили в Администрации муниципалитета.

Вдохновленный пейзажами родного села и силой русской души писатель Салтыков-Щедрин посвятил многие строки своей малой родине. В современное время в населенном пункте проживает множество гостеприимных людей.