В Талдомском округе прошел юбилейный запуск газа в пятнадцатитысячный дом

Сотрудники «Мособлгаза» по программе «Социальная газификация» провели голубое топливо в пятнадцатитысячный дом, расположенный в Запрудне г.о. Талдом. Для жильцов подключение было долгожданным событием.

Счастливой хозяйкой оказалась Ирина Викторовна Соловьева. Ее дом попал в программу газификации, еще и оказался юбилейным для сотрудников «Мособлгаза». Как отметила жительница, ранее помещения дома отапливались электрическими конвекторами, что было энергозатратно и дорого. Программа социальной газификации стала настоящим подарком.

Ирина Викторовна отметила, что семья обратилась за консультацией в «Мособлгаз» и получила очень подробные ответы на все вопросы.

Фото: [ пресс-служба администрации Талдомского г.о. ]

«Все очень вежливые и культурные у вас — и в офисе, и по телефону. Все нам объяснили, рассказали, как платить, как установить приложение. Оборудование купили там же, в офисе Мособлгаз. В общем, это просто спасение, красота. Мы очень рады, что этой зимой будем с газом!», — поделилась хозяйка дома в Запрудне.

Отметим, что в 2024 году специалисты подключили 15 тысяч домов к газу в Подмосковье. Это более 40 тысяч жителей в регионе, которые уже этой зимой смогут оценить все преимущества газового отопления, признанного более экономичным, удобным и безопасным.