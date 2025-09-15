В Талдомском округе прошел масштабный спортивный праздник «Парковый Кросс»

Ярким стартом этого праздника стала фотовыставка «Спорт в Запрудне». Она привлекла множество поклонников активного отдыха, спорта и красоты природы.

Выставка представила работы местных фотографов, которые запечатлели самые запоминающиеся моменты спортивной жизни региона. Каждое фото – это рассказ о сильных чувствах, энергии и вдохновении, которые дарит спорт. Посетители увидели, как спорт объединяет людей, мотивирует на победы и обогащает жизнь.

Вместе с фотовыставкой прошли состязания в различных видах кросса, где участники продемонстрировали свою физическую форму и мастерство. Праздничная атмосфера была пронизана радостью, азартом и искренней поддержкой со стороны зрителей.

В рамках мероприятия прошел мастер-класс по методике суставной гимнастики «Тайцзы-цигун». Участники освоили плавные и осознанные упражнения, направленные на управление энергией Ци, укрепление суставов и снятие мышечного напряжения. Эта практика способствует развитию силы, гибкости и гармонии.

Посетители наслаждались развлечениями, включая танцы среди мыльных пузырей и общение с аниматорами в образах сказочных животных. Вечером на воду водоема были спущены светящиеся фонарики, создавшие волшебную атмосферу.