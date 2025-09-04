В Талдомском округе прошла акция, приуроченная к годовщине окончания Второй мировой войны

Эта знаменательная дата объединила жителей, искренне почитающих память о прошлом и тех, кто отважно боролся за независимость и установление мира.

Среди присутствующих были Председатель Совета депутатов Михаил Аникеев, заместитель главы округа Юрий Воробьев, глава Совета ветеранов Евгения Страхова и другие уважаемые гости.

Акция проходила у памятного комплекса, воздвигнутого в честь земляков, павших в годы Великой Отечественной войны. Участники воздали дань памяти погибшим, минутой молчания вспомнив о мужестве и непоколебимости советского народа. Это – выражение глубокого уважения и признательности к тем, кто пожертвовал своей жизнью ради свободы и благополучия страны.

Регулярное проведение подобных мероприятий имеет огромное значение для воспитания патриотизма и гражданской ответственности у подрастающего поколения. Они служат напоминанием о жертвах, принесенных для достижения мира, и подчеркивают важность сохранения исторической памяти для будущих поколений. Необходимо бережно хранить эти воспоминания и передавать их детям и внукам, чтобы каждое имя героя не было забыто, а уроки прошлого оставались актуальными и значимыми.