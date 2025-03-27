В Талдомском округе прошла необычная встреча — «выездная администрация» прямо на одном из местных предприятий

26 марта глава округа Юрий Крупенин и его команда приехали на «Нордоил» в Талдоме, чтобы напрямую пообщаться с жителями.

Идея проста: возможность задать вопросы представителям власти прямо на рабочем месте и обсудить важные для округа темы. Граждане беспокоились о состоянии проселочных дорог — им пообещали оперативно заняться их ремонтом. Также поднимались вопросы ЖКХ: люди просили сделать оплату коммунальных услуг более понятной и регулярно проводить ремонт домов. Не обошлось и без вопросов о здравоохранении — жители хотели бы улучшить доступность и качество медицинской помощи.

Глава округа дал поручения по решению этих вопросов и взял их на личный контроль. Подобные встречи — отличная возможность для власти и населения находить общий язык и решать проблемы сообща. В будущем планируется проводить такие «выездные администрации» и в других частях округа, чтобы услышать мнение каждого человека.

Встреча на «Нордоил» показала, что такой формат общения действительно работает и помогает улучшить жизнь в Талдомском округе.