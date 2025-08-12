В Талдомском округе прошли праздничные мероприятия, посвященные Всероссийскому Дню физкультурника

9 августа возле спортивного комплекса «Атлант» в городе Талдом состоялось торжественное мероприятие, посвященное Всероссийскому Дню физкультурника — празднику, который сплачивает людей, ведущих активный образ жизни, стремящихся к достижениям и верящих в мощь спорта.

Этот день ознаменовался настоящим проявлением силы духа и неутолимой энергии. Впечатляющий парад лучших спортсменов округа – представителей различных видов спорта, таких как плавание, самбо, бокс, футбол, волейбол, художественная гимнастика, айкидо и множество других дисциплин, стал поводом для гордости жителей Талдомского округа.

С обращением к собравшимся выступил глава округа Юрий Крупенин:

«Благодаря вашим усилиям и упорному труду в нашем округе достигаются значительные результаты, поддерживается спортивный интерес не только среди молодежи, но и у каждого жителя, и наш округ достойно представляет себя на соревнованиях различного масштаба».

Слова искренней благодарности тренерам, учителям физической культуры и спортсменам также были адресованы председателем Совета депутатов Михаилом Аникеевым: