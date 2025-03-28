В Талдомском округе прошло заседание Совета директоров

26 марта 2025 года в спортивном комплексе «Атлант», расположенном в Талдомском округе, состоялось заседание Совета директоров под председательством Юрия Власенко.

Среди присутствующих были глава округа Юрий Крупенин, ответственный сотрудник Екатерина Марусева, председатель законодательного органа Михаил Аникиев, а также ведущие представители местных предприятий.

Юрий Крупенин доложил о том, что предприятиями округа, относящимися к крупным и средним, за 2024 год было выполнено заказов и оказано услуг на 15,5 миллиардов рублей, что демонстрирует рост на 13,3% по сравнению с 2023 годом. Он также отметил, что на многих объектах была проведена реконструкция, увеличены производственные мощности и создано 961 новое рабочее место.

Фото: [ Пресс-служба администрации Талдомского г. о. ]

Особое внимание было уделено организации мероприятия «День добрых дел». Инициатива администрации Талдомского округа, одобренная Советом директоров и Координационным советом профсоюзной организации, предполагает продолжение этой общественно значимой традиции в 2025 году.

Фото: [ Пресс-служба администрации Талдомского г. о. ]

Юрий Крупенин предложил использовать собранные в этот день пожертвования для оказания поддержки ветеранам, участвовавшим в войне, военнослужащим, выполняющим задачи в рамках специальной военной операции, и членам их семей.

Михаил Аникиев, председатель Совета депутатов, представил отчет о деятельности Совета за 2024 год. В ходе обсуждения были затронуты вопросы, связанные с изменениями в миграционном законодательстве, подготовкой кадров для промышленности и финансированием малого предпринимательства.