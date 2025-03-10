В Талдомском округе провели праздничные концерты в честь женщин

Прекрасных дам Талдомского округа тепло поздравили с Международным женским днем яркими концертами, порадовав музыкой, песнями, творческими постановками и цветами.

Самый весенний праздник отметили в округе с размахом. Бабушки, мамы, сестры и другие представительницы прекрасной половины человечества искренне наслаждались праздником и чувствовали себя в центре внимания.

Фото: [ пресс-служба администрации Талдомского г.о. ]

В центральном доме культуры состоялось мероприятие «Весна, цветы и комплименты», а праздничный концерт «Все для тебя!» провели в Вербилковском ДК. Творческие представления собирали множество аплодисментов, оставив зрительницам положительные впечатления и улыбки.

Фото: [ пресс-служба администрации Талдомского г.о. ]

Также творческие коллективы Дворца культуры «Прогресс» вручали подарки всем прекрасным посетительницам концерта. Цветы, танцы, песни и театральные постановки: в зале учреждения культуры поселка Запрудня было душевно и тепло.

Атмосфера праздника надолго запомнилась женщинам, ради которых так постарались организаторы.