В Талдомском округе развернули 50-метровый флаг РФ в честь Дня присоединения Крыма

Фото: [ Пресс-служба администрации Талдомского г. о. ]

Во вторник, 18 марта, в Талдомском округе состоялась акция, приуроченная празднованию Дня присоединения Республики Крым к Российской Федерации.

Жители Талдомского округа собрались в парке «Победа». Они в очередной раз продемонстрировали единство и уважение к жителям полуострова. В парке собралось большое количество людей. На центральной площади развернули 50-метровый государственный флаг. Его несли все участники мероприятия как символ единства россиян.

Фото: [ Пресс-служба администрации Талдомского г. о. ]

В акции приняли участие глава Талдомского городского округа Юрий Крупенин, председатель Совета депутатов Талдомского городского округа Михаил Аникеев и депутаты, заместители главы муниципалитета Юрий Воробьев и Евгения Юрина, председатель комитета по культуре, физкультуре, спорту, туризму и работе с молодежью Александр Пасько.

Фото: [ Пресс-служба администрации Талдомского г. о. ]

Активное участие также принимали представители волонтерских организаций «Молодая гвардия» и молодежный центр «Выбор», участники всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия» и старшеклассники учебных заведений округа.

Акция показала патриотический настрой жителей округа, которые не просто рады присоединению региона, но и готовы всегда оказать помощь своим соотечественникам.