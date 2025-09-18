В Талдомском округе реализуется проект строительства новой газораспределительной сети

Процесс газификации Талдомского округа продолжает набирать обороты: в районе зафиксировано сокращение количества домов, не имеющих доступа к газоснабжению.

Началось возведение новой газораспределительной системы, которая существенно повысит качество и доступность подачи газа для жителей. Реализация этого проекта стала возможной благодаря федеральной программе, направленной на обеспечение граждан природным топливом. Это значимое событие станет важной вехой в модернизации местной инфраструктуры и гарантирует жителям стабильное и безопасное энергоснабжение.

В начале сентября стартовало строительство новой газораспределительной сети в Талдоме. Глава округа Юрий Крупенин лично проконтролировал ход работ по прокладке газовых труб на улицах Дружбы, Энтузиастов и Клычкова. Строительство осуществляется с соблюдением современных норм безопасности и экологических требований. Особое внимание уделяется снижению дискомфорта для местных жителей в период реализации проекта.

Новая система газоснабжения гарантирует более стабильную и бесперебойную подачу газа, что особенно важно в условиях зимних морозов. Проект предусматривает увеличение пропускной способности газораспределительной сети, что позволит удовлетворить растущие потребности населения. Таким образом, этот проект заложит прочный фундамент для дальнейшего социально-экономического развития Талдома.