В Талдомском округе родители и выпускники вместе сдали ЕГЭ в рамках акции

Всероссийская акция «Сдаем вместе. День сдачи ЕГЭ родителями» добралась до Талдомского округа. Родители и выпускники вместе сдали экзамен, что позволило детям проверить свои силы и расслабиться перед грядущими реальными тестированиями.

Акция состоялась 21 марта по инициативе Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки. На тестировании побывали не только ученики и их родители, но и представители администрации муниципалитета.

Само мероприятие направлено не столь на проверку знаний, сколько на помощь детям с психологическим настроем. От успешной сдачи ЕГЭ зависит их поступление в вузы и будущая профессия, а подготовка по всем предметам насыщенная. Сдача теста совместно с родителями помогает детям снизить тревожность и вместе обсудить решение проблемных моментов экзамена.

Родители не просто сидели за партой рядом с выпускниками. Они проходили все процедуры, которые в обозримом будущем ждут их детей. Взрослые регистрировались, сдавали телефоны, проходили предэкзаменационный контроль и заполняли бланки. Также у них появилась возможность оценить все этапы организации: от печати бланков до осуществления контроля за экзаменующимися.

Для акции предусмотрели сокращенные варианты экзаменационных работ по математике. Родители выполнили задания наравне с детьми, что помогло им получить наиболее полное представление о ЕГЭ.

Отметим, что в 2025 году Всероссийская акция проводится уже в девятый раз.