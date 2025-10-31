В Талдомском округе семерым подросткам торжественно вручили первые паспорта

Глава округа Юрий Крупенин лично вручил паспорта. Мероприятие отмечалось как важный символ взросления и перехода к самостоятельной жизни. С этого момента подростки стали полноправными гражданами с соответствующими правами и обязанностями.

В своей речи Крупенин пожелал юным гражданам энергии, смелости в достижении целей и успехов во всех начинаниях. Для участия в подобных церемониях подросткам достаточно при подаче заявления на получение паспорта в 14 лет через МФЦ выразить желание присутствовать на торжественном вручении.