В Талдомском округе состоялось торжественное мероприятие, посвященное празднованию Дня сотрудника органов внутрених дел

В преддверии этого знаменательного события в ОМВД России по Талдомскому городскому округу состоялось торжественное собрание, на котором присутствовали личный состав полиции Талдома, глава Талдомского округа, председатель Совета депутатов, депутат Московской областной Думы и представители учреждений и общественных организаций округа.

Открывая праздничное мероприятие, начальник ОМВД полковник полиции Владимир Емельянов поздравил личный состав и ветеранов МВД, всех тех, кто нашел призвание в почетной и благородной профессии защитника правопорядка, с профессиональным праздником. Пожелал им и членам их семей здоровья и семейного благополучия.

На виду у граждан Талдомского округа несут службу сотрудники различных подразделений: участковые уполномоченные полиции и инспекторы по делам несовершеннолетних, патрульно-постовой и дорожной службы, сотрудники следствия, дознания, уголовного розыска и др.

Благодаря усилиям сотрудников Отдела обеспечен правопорядок и безопасность граждан на территории Талдомского округа, реализованы меры по повышению эффективности работы по предупреждению, раскрытию и расследованию преступлений. В этих целях на территории обслуживания проводятся профилактические и оперативно-поисковые мероприятия по стабилизации оперативной обстановки.

За достижение лучших результатов в служебной деятельности по итогам работы в 2024 году и в связи с празднованием профессионального праздника «День сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации» от руководства ГУ МВД России по Московской области и ОМВД России по Талдомскому г. о. ряд сотрудников и служащих ОМВД представлены к награждению нагрудными знаками «Отличник полиции», «За отличную службу в МВД» II степени, медалями, почетными и благодарственными грамотами. Также полицейские поощрили юных жителей округа за активное участие в творческих конкурсах, проводимых в ОМВД — учащуюся МОУ СОШ № 3 Викторию Совукову и 6-летнюю Дарину Чугунову.

По традиции в этот день от присутствующих в адрес всего коллектива ОМВД прозвучали теплые слова поздравлений, а атмосферу праздника создали солисты Центрального Дома культуры г. Талдома Галина Борзова и Айрат Гайянов, которые исполнили известные произведения полицейской тематики.