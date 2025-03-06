В Талдомском округе состоялось торжественное мероприятие «Талдомский прорыв МЫ ВМЕСТЕ»

Итоги 2024 года подвели в зале Центрального Дома культуры. В мероприятии приняли участие руководители предприятий и организаций, представители общественности и ветеранского движения, а также все, кто реализовывал важные экономические и социальные проекты на территории округа.

Глава Талдомского округа Юрий Крупенин во время приветственного слова на открытии торжества поблагодарил присутствующих за результативный труд. Искренне всех приветствовали председатель Совета депутатов Михаил Аникеев, депутат Мособлдумы Марина Шевченко и настоятельница Александро-Невского женского монастыря игуменья Тамара. Особое настроение создали солисты и творческие коллективы округа, которые подготовили яркие выступления.

Ведущие церемонии рассказывали о каждом, кто появлялся на сцене. Глава округа Юрий Крупенин лично поздравлял и благодарил гостей мероприятия. Участники едины во мнении, что важно продолжать совместную работу, направленную на процветание округа и улучшение качества жизни местного населения. Источником для сил могут стать истории 20 лидеров в различных направлениях и отраслях, которым уделили внимание на встрече. Добиться успеха они смогли благодаря поддержке своей команды и единомышленников, которые преследуют цель — приумножать вклад в развитие родного края.