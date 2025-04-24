В Талдомском округе состоялось торжественное награждение героев СВО

Глава Талдомского городского округа организовал мероприятие, посвященное встрече с участниками специальной военной операции и членами их семей.

В рамках церемонии были вручены медали Министерства обороны РФ, отмечающие проявленный героизм и отвагу военнослужащих, вернувшихся из зоны СВО. Мероприятие проходило в присутствии депутата Московской областной Думы Александра Орлова и председателя Совета депутатов Михаила Аникеева.

Особое внимание было уделено существующим в Талдомском округе мерам социальной поддержки, предназначенным для участников СВО и их близких.

Сотрудники АО «Мособлгаз-Север» предоставили подробную информацию о программе социальной газификации, доступной для участников СВО и их семей.

Представитель Комитета по управлению имуществом администрации Талдомского городского округа Николай Никитухин рассказал о возможности получения земельных участков для ветеранов СВО. Более подробную информацию можно найти на официальном сайте Комитета.

В мероприятии также приняли участие представители Ассоциации ветеранов СВО, фонда «Защитники Отечества» и Комитета семей военнослужащих, которые дополнительно рассказали о доступных формах поддержки участников СВО и их родных.

В ходе встречи были всесторонне обсуждены и разъяснены вопросы, касающиеся социальной защиты, оказания необходимой медицинской помощи, содействия в трудоустройстве, программы газификации, а также предоставления льгот и компенсаций.