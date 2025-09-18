В Талдомском округе состоялся мастер-класс «Мой папа – герой» для детей военнослужащих

Мероприятие объединило юных участников, которые через творчество выразили свою любовь, уважение и восхищение отвагой и мужеством своих отцов.

С напутственными словами и благодарностью к семьям военнослужащих обратились Глава Талдомского округа Юрий Крупенин, председатель Совета депутатов и руководитель фракции «Единая Россия» Михаил Аникеев, а также депутаты Московской областной думы Александр Орлов и Марина Шевченко. Особое впечатление произвело торжественное вручение ордена Мужества супруге погибшего защитника. В ходе мероприятия были высказаны слова поддержки и признательности всем, кто достойно исполняет свой воинский долг.

Дети с большим энтузиазмом создавали рисунки, изображающие своих пап, находящихся на службе Отечеству. Под руководством опытных педагогов и художников ребята не только развивали свои художественные навыки, но и воспитывали в себе чувство патриотизма. На основе фотографий, дети воссоздали портреты своих отцов, передав на бумаге их образ. Эти трогательные и личные работы будут отправлены на передовую вместе с гуманитарной помощью, чтобы поднять боевой дух солдат.

В заключение, юные художники продемонстрировали свои работы, которые стали ярким воплощением гордости и безграничной любви к отцам.

В целом, мастер-класс «Мой папа – герой» не только позволил раскрыть творческий потенциал детей, но и способствовал укреплению связи между поколениями, сохраняя память о подвиге родителей.