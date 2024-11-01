В Талдомском округе состоялся выездной семинар-совещание Мособлдумы

В Талдомском городском округе прошел выездной семинар-совещание Мособлдумы, в ходе которого подвели итоги реализации программы «Земля за рубль» и обсудили меры поддержки участников СВО и их семей.

Участниками программы «Земля за рубль» становятся отдельные категории граждан, в частности, многодетные семьи и врачи, а также юридические лица, заинтересованные в импортозамещении.

«В Подмосковье оказывается максимальная поддержка предпринимательству и улучшению инвестиционной среды. 171 компания из нашего региона стала участниками программы «Земля за 1 рубль», запущенной в 2022 году. Этот проект позволит создать более 14 тысяч рабочих мест», — рассказал Олег Владимирович Жолобов в ходе семинара.

Фото: [ Пресс-служба администрации Талдомского г.о ]

Подобные семинары-совещания Мособлдума проводит на регулярной основе в муниципалитетах региона. В нынешний раз на совещании присутствовали заместитель руководителя фракции «Единая Россия», депутат Московской областной Думы Олег Жолобов, глава Талдомского округа Юрий Крупенин, представители профильных комитетов Московской областной Думы, депутаты Совета депутатов муниципалитета. В дистанционном формате в мероприятии приняли также участие представители органов местного самоуправления из разных муниципалитетов Подмосковья.

«В Год семьи областной Думой принято решение – увеличить для многодетных семей сумму компенсации вместо земельного участка и упростить процедуру получения услуги. Этой возможностью уже воспользовались более тысячи подмосковных семей. В этом году также расширен перечень специальностей и городских округов по программе «Земля врачам». Врачам Подмосковья предоставляют участки для индивидуального жилищного строительства или ведения личного подсобного хозяйства», — отметил Олег Владимирович Жолобов.

Глава Талдомского округа, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Юрий Крупенин проинформировал о мерах, которые были приняты с целью оказания помощи участникам спецоперации и членам их семей, а также жителям Курска. На территории муниципалитета функционирует Центр поддержки участников СВО. Юрий Крупенин поблагодарил каждого горожанина, который оказывают помощь соотечественникам. Подобные действия неминуемо приближают день победы.

В завершении мероприятия предпринимателям, партийцам и волонтерам вручили награды за поддержку участников специальной военной операции и всестороннюю помощь их близким.