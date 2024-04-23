В Талдомском округе торжественно пополнили Доску Почета на Празднике Труда

В Талдоме 19 апреля состоялся Праздник Труда. Доску Почета пополнили новыми именами и фотографиями жителей округа, которые достигли лучших трудовых успехов.

Мероприятие провели в Центральном Доме культуры Талдома. Тружеников во время праздника приветствовал глава Талдомского г.о. Юрий Крупенин. Он поблагодарил жителей, которые профессионально и упорно трудятся на благо округа, региона и России.

Было определено 15 тружеников, которых удостоили знаками высокого общественного признания по итогам 2023 года. Среди них врачи, главы производственных организаций, специалисты социальных и образовательных учреждений, работники из сферы сельского хозяйства и многие другие. Коллективы и отдельных тружеников занесли на Доску Почета округа. Теперь там красуются следующие ФИО и организации:

- Олейник Михаил Иванович, гендиректор АО Талдомский опытный завод «Промсвязь»;

- Полякова Елена Владимировна, директор МБУ Дворец культуры «Прогресс»;

- Грибанова Елена Борисовна, директор МОУ «Запрудненская гимназия»;

- Цуцкий Сергей Иванович, гендиректор ООО «АМГ окна» (Оконная компания);

-Громова Мария Владимировна, директор ООО «Рубис» (Производство кормов для животных);

- Шишкова Елена Александровна, инструктор по физкультуре МДОУ №2 «Ромашка» (детсад комбинированного вида);

- Самарина Ольга Михайловна — врач-стоматолог стоматологического отделения ГБУЗ МО «Талдомская больница»;

- Гетманский Александр Сергеевич заместитель гендиректора по механообрабатывающему производству ООО «Московский электроламповый завод»;

- Кузьмин Александр Николаевич — техник-технолог ООО «ИнтерПак»;

- Механов Виталий Сергеевич — водитель илососной машины МУП «Талдомсервис»;

- Петухов Максим Александрович — тракторист Производственного отделения «Талдом» АО «Агрофирма «Бунятино»;

- Говорков Сергей Дмитриевич — тренер по боксу МБУ Спортивная школа «Дружба»;

- Фролов Павел Александрович — начальник Талдомского сетевого участка Сергиево-Посадского филиала АО «Мособлэнерго»;

- Кутыркин Кирилл Евгеньевич — главный агроном ООО «Валмикс» (Выращивание однолетних культур);

- Кидяйкина Галина Кузьминична — социальный работник отделения соцобслуживания на дому ГБУ СО МО «Комплексный центр социального обслуживания и реабилитации «Талдомский».

Во время мероприятия труженикам также вручили знаки высокого общественного признания муниципального и регионального уровня. Сопроводили Праздник Труда выступлением творческих коллективов округа и солистов, которые украсили это мероприятие.