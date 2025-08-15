В Талдомском округе вручили ключи переселенцам из аварийного жилья

В Вербилках, входящих в состав Талдомского городского округа, состоялось праздничное вручение ключей от новых квартир жителям, переселяемым из аварийного фонда.

Благодаря реализации региональной программы, 100 семей получили возможность жить в современных и удобных условиях.

Глава округа Юрий Крупенин вместе с лидером фракции «Единая Россия», Михаилом Аникеевым, заместителем главы, Вадимом Барютиным, и депутатом Московской областной Думы, Александром Орловым, поздравили новоселов и вручили им долгожданные ключи.

Новый жилой дом, расположенный по адресу: Вербилки, ул. Заводская, 3, общей площадью 6537,44 кв. м., был возведен в рамках государственной программы Московской области «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда», утвержденной постановлением Правительства Московской области от 28 марта 2019 года №182/10. Финансирование проекта осуществлялось из средств местного и областного бюджетов.

Совместные усилия и личный контроль губернатора Андрея Юрьевича Воробьева позволили обеспечить строительство жилья для 309 жителей, проживавших в 17 ветхих зданиях.

Новый дом стал ярким символом улучшения качества жизни для местных жителей. В нем предусмотрено 65 однокомнатных квартир, 22 двухкомнатных и 13 трехкомнатных, каждая из которых отличается комфортом и функциональностью. Ранее жители проживали на площади 3363,2 кв. м.

Программа переселения из аварийного жилья продолжает успешно реализовываться в муниципалитете. В Талдоме, в микрорайоне «Солнечный», также ведется строительство нового дома, в котором планируется расселить 74 квартиры, расположенные в аварийных зданиях города Талдома и прилегающих деревень.